Catania in controtendenza, 614 casi: i positivi continuano a crescere

CATANIA – In salita i nuovi postitivi a Catania. Nella città etnea sono stati registrati 614 casi nelle ultime 24 ore. Un dato in netta controtendenza con le altre province siciliane dove i numeri sono in lieve ma costante discesa. Il capoluogo, la seconda città per numero di nuovi contagi, ne ha registrato 357, quasi la metà.

I numeri

Non si allenta la pressione sugli ospedali. Al pronto soccorso del Policlinico Rodolico sono raddoppiati i positivi registrati nell’area Covid, passati da 10 a 20.

Gli isolamenti infiniti

Continuano le storie di quarantene infinite e difficoltà, per i guariti, a farsi certificare lo stato di salute. Intoppi di un sistema che, in alcuni casi, portano a casi vicini al paradosso, come quello della donna di 82 anni alla quale hanno notificato un certificato di guarigione mentre la stessa era ricoverata in terapia intensiva.

Il lavoro dei medici

Nell’emergenza non si ferma il lavoro di medici e personale sanitario. Nei giorni scorsi, al Policlinico di Catania, è stato eseguito un delicato intervento cardiochirurgico su paziente positivo al Covid.