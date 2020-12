Adolescenti adescati e poi costretti ad atti sessuali VIDEO DELLE INDAGINI

Avrebbero adescato ragazzini catanesi attraverso profili falsi di minori, con ‘artifizi e lusinghe’ per scopi sessuali. Una coppia di Termini Imerese, 42 anni l’uomo e 46 anni la convivente, è finita in carcere con la pesante accusa di violenza sessuale e adescamento di minori, nonché divulgazione e detenzione di immagini video di pornografia minorile. La polizia postale ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta dei Pubblici Ministeri del Dipartimento “Fasce deboli” della Procura della Repubblica di Palermo.