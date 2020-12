Assalto in casa con cappello e mascherina chirurgica: arrestato

MESSINA – Un uomo di 65 anni, col volto coperto da cappello e mascherina chirurgica, è entrato in una abitazione forzando la porta d’ingresso di cui ha sfondato il vetro con una pesante statuetta a villaggio San Michele, a Messina. In casa c’era una donna che ha chiamato la polizia. Agli agenti il 65enne ha detto di avere problemi personali da risolvere con la vittima. Nell’auto del 65enne, incensurato e con porto d’armi, la polizia ha trovato due coltelli, una pistola Beretta, un caricatore e cartucce. E’ stato arrestato per i reati di violazione di domicilio e porto abusivo di arma comune da sparo. (ANSA).