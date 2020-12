CATANIA – In manette rapinatore seriale. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto Cannizzaro Salvatore (Catania classe 1990) in quanto ritenuto responsabile dei reati di rapina aggravata e furto con strappo.

La videosorveglianza

A incastrare l’uomo le sono state le immagini della videosorveglianza: attraverso l’analisi dei sistemi video, infatti, è stato possibile accertare che l’autore agiva con un modus operandi sempre uguale. L’attenzione dei visitatori è stata catturata da un cotello a serramanico e da un’automobile, una Nissan Micra, utilizzata dal malvivente per fuggire dei luoghi del delitto.

Due rapine in pochi minuti

Stamani, alla sala operativa della questura, è stato segnalato uno scippo e una rapina aggravata ai danni di donne a distanza di pochi minuti. Il rapinatore aveva avvicinato una donna alla quale della strappato violentemente la borsa e, successivamente, ne aveva aggredito un’altra, anziana, strattonandola e gettandola a terra.

La minaccia

In questo caso, il rapinatore aveva minacciato con un coltello a serramanico un cittadino intervenuto in difesa della vittima. Grazie alla segnalazione e alla descrizione fornita dai testimoni, una pattuglia dei Fa,lchi si è messa sulle tracce dell’uomo, rintracciato nei pressi di uno sportello bancomat, con in mano la carta di una delle vittime.

La perquisizione

Una successiva perquisizione ha permesso di rinvenire parte della refurtiva sottratta e anche l’arma utilizzata per le minacce. Sono in corso approfondimenti per capire se Cannizzaro è lo stesso autore di un furto del 25 novembre all’interno di un supermercato di Picanello e di altri due commessi il 27 e il 30 novembre a Gravina e a San Giovanni Galermo. Nel primo caso, il criminale aveva pure scagliato a terra una cassiera che non riusciva ad aprire il registratore di cassa; nel secondo invece è riuscito impossessarsi di di un centinaio di euro in contanti.