Ladri al liceo Garibaldi: forzano le finestre e rubano il pc

PALERMO – Furto al liceo classico Garibaldi a Palermo. Sono stati rubati un computer e una tastiera. Un ladro è entrato venerdì scorso all’interno della centrale di via Canonico Rotolo dopo aver forzato una delle finestre a piano terra. Sull’episodio indaga la polizia, intervenuta già sabato con il personale della Scientifica per eseguire i rilievi. “L’allarme della scuola ha funzionato. Abbiamo estrapolato il video del sistema di sorveglianza – spiega la preside, Maria Vodola – e le abbiamo consegnate alla polizia. Nelle immagini si vede una persona che entra, prende il computer e va via. Il giorno successivo abbiamo sporto denuncia e ora è tutto nelle mani degli investigatori”. (ANSA)