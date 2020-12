Lutto nel mondo sindacale, morto il segretario del Sadirs Pietro La Torre

PALERMO – È morto al Covid Hospital di Partinico il sindacalista Pietro La Torre, segretario del Sadirs, sigla autonoma dei dipendenti della Regione Siciliana. La Torre, 64 anni, era ricoverato nell’ospedale della cittadina palermitana. Molto conosciuto per le tante battaglie sindacali portate avanti negli anni, anche nella veste di segretario regionale della Uiltucs, il nome di La Torre è legato a lunghe vertenze riguardanti sia il settore pubblico – come il caso della Gesip, la Partecipata del Comune di Palermo dichiarata fallita nell’agosto del 2015, e di altre società partecipate dalla Regione – che quello privato della grande distribuzione. Nel 2012 e nel 2013 La Torre fu anche candidato per l’Udc alle Regionali e alle successive Politiche.

(DIRE)

*Aggiornamento ore 19.05

“Ho appreso con grande dolore della morte, a causa del Covid-19, di Pietro La Torre, storica figura del sindacato a Palermo e in Sicilia. Il mondo del lavoro perde un uomo appassionato che con grande umanità si è sempre battuto per i lavoratori e per i diritti di tutti.A nome di tutta l’amministrazione comunale esprimo la mia vicinanza alla famiglia, in questo momento di grande dolore”. Lo dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

“Il Sadirs Sicilia, Fulvio Pantano e la segreteria regionale tutta si stringono intorno alla famiglia di Pietro La Torre, amico fraterno, compagno di mille battaglie”. Così il sindacato autonomo dei dipendenti della Regione Siciliana dopo la notizia della morte del Segretario generale Pietro La Torre, che era ricoverato al Covid Hospital di Partinico, nel Palermitano. “Un grande dolore per la scomparsa di un grande uomo sempre impegnato nella tutela dei diritti dei lavoratori”, si legge nel messaggio del sindacato.