Positivo al Covid chiama Asp: sei telefonate registrate

CATANIA – Dieci minuti di telefonate a vuoto, tutte registrate. Quindici giorni di attesa, dopo un tampone molecolare positivo e una situazione patologica rilevante preesistente. Senza che nessuno dell’Asp 3 di Catania o delle Usca o dell’organo commissariale che gestisce l’emergenza Covid, lo abbia, mai, contattato. Bisogna precisare che, in questo momento, il commissario anticovid Giuseppe Liberti e l’Asp stanno lavorando notte e giorno, ma continuamente, vengono segnalati problemi da parte dei cittadini. Guarda il video

Il caso

Vincenzo Strano è un pensionato di 64 con un passato in prima linea nell’emergenza, da volontario e da infermiere di lungo corso. Poi è stato trasferito nell’amministrazione dell’Asp, oggi si trova dall’altra parte della cornetta, da positivo al Coronavirus. Dopo aver segnalato il suo caso al nuovo numero verde whatsapp di LiveSicilia (3208686038), abbiamo chiamato in diretta tutti i numeri presenti sul sito dell’Asp 3 per le informazioni sull’emergenza covid. I numeri dirottano a una “casella postale piena”, con una voce registrata: ““Emergenza coronavirus, non risponde, questa casella vocale è piena”.

Tampone positivo

Dopo due tamponi sierologici negativi, Strano il 19 novembre è risultato positivo. Il tampone molecolare lo ha eseguito nell’ospedale Cannizzaro, dove è stato accertato il suo stato infiammatorio polmonare. Inoltre, Strano è un soggetto fragile perché soffre di delicate patologie infiammatorie intestinali. L’ospedale Cannizzaro ha trasmesso il risultato del tampone all’Asp, stesso discorso per il medico curante di Strano.

Non è stato mai preso in carico da Asp, Usca o dall’organo commissariale che gestisce l’emergenza Covid. A questo si aggiunge che Strano è stato sottoposto a una terapia, su indicazione del medico, senza aver mai avuto un controllo da parte dell’Asp o da chi di dovere. Per questo, all’improvviso e senza tampone finale, ha deciso di interrompere la terapia a base di cortisone, eparina e due antibiotici, perché stava visibilmente meglio.

Quello che resta è la rabbia, di questo pensionato, per essere diventato, praticamente, un “fantasma” per chi gestisce l’emergenza coronavirus. E abbiamo registrato le telefonate, andate a vuoto, per l’ennesima volta.

