Crivello: “Oggi è mancata la cattiveria”

FOGGIA – “Abbiamo sempre avuto i piedi per terra. In questa categoria non puoi fare il fenomeno. Oggi – dichiara Crivello dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Foggia – c’è mancata cattiveria. Nel secondo tempo, contro una squadra che difendeva in 5, non era facile recuperare”

“Dentro lo spogliatoio stavamo parlando con i ragazzi del fatto che subiamo gol ogni tiro che prendiamo, ma la colpa è nostra”.

“Almici – continua Crivello – mancherà tantissimo, ma non credo che oggi abbiamo perso perché mancava lui. Chi l’ha sostituito ha fatto bene”.

“Non credo che oggi abbia influito la stanchezza per aver giocato ogni 3 giorni. Abbiamo preso due gol ed era difficile recuperare. Stiamo bene fisicamente. La Casertana si affronta con la voglia di vincere i duelli. Quello che è mancato oggi per i primi 45’”.

