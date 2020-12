Crolli a Corleone, assolto l’ex sindaco Leoluchina Savona

Leoluchina Savona, ex sindaco di Corleone, è stata assolta dal reato di omissione atti ufficio. Assolto pure il tecnico del Comune, Giuseppe Gennaro. Erano dagli avvocati Vincenzo Pillitteri e Benedetto Massaro.

Erano imputati per non aver ottemperato ad un provvedimento d’urgenza del giudice civile che imponeva di iniziare subito i lavori di contenimento per evitare delle frane. Frane che in effetti si verificarono negli anni scorsi in una parte del centro abitato

Il Tribunale di Termini Imerese, presieduto da Vittorio Alcamo, ha sbaulito che il fatto non sussiste per il sindaco. Si tratta dell’ultimo dei processi iin cui era imputata Savona, sempre assolta. “Ho sempre creduto nella giustizia e nella legalità. Questa ultima sentenza conferma la correttezza del mio operato”, spiega l’ex sindaco di Corleone, comune che sotto la sua amministrazione nel 2016 è stato sciolto per infiltrazioni mafiose.