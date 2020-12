Licata: preso l’attaccante Angelo Caronia dal Mazara

"Onorato di avere fatto parte di una bella famiglia che mi ha trattato benissimo non facendomi mancare mai nulla"

LICATA – Colpo in entrata per il Licata. La società gialloblù si è infatti aggiudicata le prestazioni dell’attaccante Angelo Caronia proveniente dal Mazara. Il centravanti, prima di lasciare il suo ormai vecchio club ha dichiarato: “Onorato di avere fatto parte di una bella famiglia che mi ha trattato benissimo non facendomi mancare mai nulla. Un grazie di cuore a tutta la tifoseria gialloblu!”, ha concluso Caronia.