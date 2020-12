Catania, Tacopina pronto ad investire 35 milioni

CATANIA – Un lungo weekend a Catania e, poi, il rientro a New York. L’avvocato Joe Tacopina è arrivato in Sicilia per sbrigare le ultime pratiche per l’acquisto del club rossazzurro per, poi tornare a casa in attesa che gli avvocati portino a termine la due diligence e alla stesura del contratto.

Domenica scorsa Tacopina ha visto, insieme a Nicolosi, la gara Viterbese-Catania e al termine ha incontrato il sindaco Pogliese al quale ha esposto i propri programmi. Per prima cosa c’è il progetto del rilancio del club con un investimento da 35 milioni, con l’idea di farlo tornare in Europa.

Per fare questo si investirà già nel mercato di gennaio per potenziare la rosa e assicurarsi un posto nei play off. A questo si aggiunge un vero e proprio ammodernamento del “Massimino”, ma non solo, perché nella testa dell’avvocato e dei suoi soci ci sono altri progetti.

