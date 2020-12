In vista nuove limitazioni per tenere a bada la curva dei contagi.

Anche se ancora nulla è formalizzato, ma lo sarà nelle prossime ore, per l’Italia sarà un Natale in rosso, per cercare di evitare che le feste moltiplichino il contagio da Covid. Una riunione del Consiglio dei ministri è prevista per oggi alle 18. Tra oggi e domani, sicuramente sarà pronto il pacchetto che divide, comunque, l’ala rigorista e quella possibilista.

Le ipotesi

L’ipotesi regina è quella di una zona rossa nei festivi e prefestivi, un provvedimento in vigore dal 24 al 27 dicembre, il 30 e 31 e il 5 e 6 gennaio, un’altra ipotesi è che possa, invece, durare fino al 3 gennaio. Si tratta sul numero dei familiari non conviventi ammessi al cenone o al pranzo di Natale e si dice che saranno non più di due.

Il ministro Boccia: Natale a casa

“Dobbiamo fare delle scelte per tutelare i più fragili e gli anziani, a costo di sfiorare l’impopolarità – ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia -. Dovremo passare il Natale ognuno a casa propria. E’ evidente che stiamo andando verso restrizioni nel periodo delle festività, se qualcuno ipotizza feste, cenoni, assembramenti sbaglia di grosso”.