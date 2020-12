Alma Patti, nessun caso di covid in squadra

PATTI (ME) – Nello scorso weekend l’Alma Patti avrebbe dovuto affrontare Civitanova Marche, ma la positività al Covid di un atleta ha spinto per il rinvio del match.

Nella giornata odierna la ragazza, della quale non è stato diffuso il nome per privacy, ha effettuato un nuovo tampone che è risultato negativo.

“È una buona notizia e personalmente mi rincuora – dichiara il presidente dell’Alma Patti, Attilio Scarcella -. Tutte le nostre atlete avranno la possibilità di trascorrere in serenità le feste natalizie e di ritornare a Patti con la voglia e la determinazione di giocare con nuova verve la seconda parte di stagione. Rimane la difficoltà di dover recuperare in poco tempo almeno due gare e dover sopperire economicamente a tutto quel che costano questi momenti. Ribadisco il bisogno di sostegno per tutte le società. Spero il 2021 possa portare novità per noi tutti”.