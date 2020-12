“Covid bis”, Spallanzani al lavoro per isolare la variante del virus

E’ stato avviata allo Spallanzani di Roma la procedura per isolare la sequenza del virus per verificare la cosiddetta variante inglese, il ‘Covid-bis’. Lo rende noto l’Unità di Crisi del Lazio. Gli accertamenti saranno fatti sul test eseguito su un passeggero sbarcato ieri da Londra a Fiumicino e risultato positivo al tampone. Secondo il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli sull’efficacia del vaccino anti-Covid anche per questa nuova mutazione del virus non dovrebbero esserci problemi.

Dopo la scoperta di una variante inglese del Covid molti paesi bloccano i voli con il Regno Unito. Non fa eccezione l’Italia alla quale si sono aggiunti anche il Canada, l’Arabia Saudita. l’Olanda che ha respinto i traghetti e la Francia che ha interrotto anche il traffico dei Tir. Oggi vertice d’urgenza dei

paesi Ue. Johnson convoca il comitato Cobra (Cabinet Office Briefing Rooms) che si riunisce in caso di crisi. Primi casi di ‘Covid-bis’ anche in Italia: un uomo rientrato a Roma dall’Inghilterra e la moglie che ha “una forte carica virale”, ma “è asintomatica e sta bene”. Il Centro Ue per il controllo delle malattie (Ecdc) invita tutti i Paesi a identificare chi ha avuto contatti con persone positive alla nuova mutazione o ha viaggiato nelle aree colpite per testarli, isolarli e tracciarne i movimenti.