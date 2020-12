Covid e variante inglese, tutti negativi i test sull’ultimo volo da Londra

PALERMO – Sono risultati tutti negativi al test rapido effettuato ell’aeroporto Falcone Borsellino i 134 passeggeri e i sei uomini d’equipaggio giunti ieri sera a Palermo con un volo della compagnia Ryanair proveniente da Londra Stansted. Adesso bisognerà attendere l’esito del tampone molecolare effettuato sempre ieri sera nell’area Covid dello scalo da parte dei medici dell’Asp di Palermo e dell’Usmaf; i passeggeri dovranno comunque osservare 14 giorni di isolamento fiduciario. Le autorità sanitarie, coordinate dal commissario per l’emergebza Covid a Palermo Renato Costa, hanno acquisito le liste passeggeri per monitorare l’andamento della quarantena di coloro che erano a bordo dell’aereo. Quello di ieri sera è stato l’ultimo volo in arrivo dal Regno Unito, almeno fino al 6 gennaio 2021, per effetto dell’ordinanza del ministero della Salute, pubblicata ieri “che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato” dopo che è stata individuata in quel Paese la nuova variante del Coronavirus. (ANSA).