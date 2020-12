Da Fiorello a Carmen Consoli: gli artisti siciliani insieme per solidarietà

“Viene Natale (Se stiamo lontani staremo vicini)” sarà un brano di solidarietà, una ‘We are the world’ sicula: sarà in radio e su tutte le piattaforme streaming e in digital download dal 22 dicembre. Si tratta del progetto promosso dalla Regione Siciliana e dalla Fondazione Istituto San Raffaele Giglio di Cefalù per sostenere chi ha bisogno in un momento difficile come quello attuale. Tantissimi gli artisti siciliani che hanno accettato di partecipare, da Rosario Fiorello al comico messinese Nino Frassica, passando per Carmen Consoli, Mario Biondi, Mario Venuti, Silvia Salemi, Roy Paci, Giovanni Caccamo, Loredana Errore, Suor Cristina, Deborah Iurato. La canzone è stata scritto dal cantautore catanese Kaballà, insieme a Vincenzina Cirillo e Lello Analfino. Note diverse per un Natale diverso e la Sicilia chiama l’Italia. Tutti i proventi di «Viene Natale» saranno devoluti a sostegno delle famiglie degli operatori sanitari che in questi mesi hanno sacrificato la propria vita per l’emergenza legata al Covid-19.