‘I morti italiani correlati alla variante inglese?’ Locatelli: ‘Nessuna prova’

“Al momento non abbiamo dati che suggeriscano questo tipo di correlazione, non è però completamente escludibile e il tutto dovrà essere attentamente studiato, andando a sequenziare i vari ceppi isolati nel nostro Paese. Però non c’è nessuna indicazione nel merito”. Così a Buongiorno, su Sky TG24, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, rispondendo alla domanda se possa esistere una relazione tra l’esistenza del virus mutato e il numero di casi in Italia, che rimane alto nonostante le restrizioni. (ANSA).