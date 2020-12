Covid, aumentano i positivi in Sicilia: in 24 ore altri 932 contagi

PALERMO – Sono 932 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 9.264 tamponi eseguiti. I decessi sono 10, che portano il totale a 2.213. Con i nuovi casi salgono a 33.614 gli attuali positivi, con un aumento di 122 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.204 siciliani, 31 in meno rispetto al dato complessivo di ieri: 1028 in regime ordinario, 31 in meno rispetto a ieri; 176 in terapia intensiva senza variazioni rispetto a ieri nonostante i 6 nuovi ingressi a fronte di altrettante dimissioni. I guariti sono 800.

I casi per ogni provincia

Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Messina 241, Catania 238, Palermo 150, Trapani 85, Caltanissetta 66, Siracusa 53, Agrigento 37, Ragusa 32, Enna 30.

I dati nazionali

Sono 14.522 i positivi al tampone per il coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Con le 553 vittime delle ultime 24 ore l’Italia supera la soglia dei 70 mila morti per il Covid-19. Sono 70.395. Sono 175.364 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Rispetto a ieri (166.205) i test sono in aumento di circa 9 mila. Il tasso di positività è di quasi l’8,3%, in leggero aumento rispetto all’8,01% di ieri. I pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia diminuiscono di 63 unità nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 216. In totale ci sono ora in rianimazione 2.624 persone. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari invece sono ora 24.546, in calo di 402 unità rispetto al giorno precedente. Ieri i positivi erano stati 13.318, le vittime 628. In totale da inizio epidemia i casi in Italia sono 1.991.278.

Le regioni che registrano il maggior numero di tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono: Veneto 3.357, Lombardia 2.153, Emilia Romagna 1.129, Campania 1.067, uniche quattro sopra i mille casi secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 598.816 (-7.139), i guariti e dimessi 1.322.067 (+20.494), in isolamento domiciliare ci sono 571.646 persone (-6.674). (ANSA).

In aggiornamento