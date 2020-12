Calano contagi e ricoveri in Sicilia, ma ci sono 26 morti

I numeri del Covid nell'Isola. La mappa provincia per provincia

Il bollettino nella vigilia di Natale dice che sono 853 i nuovi positivi al Covid in Sicilia. Un dato in leggera flessione rispetto al +932 casi di ieri. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 8.135, circa 500 in meno di quelli di ieri.

Cresce di uno 0,5% il tasso di positività che oggi si attesta al 10,5%. Ci sono purtroppo 26 decessi nell’Isola (ieri erano stati dieci in più). Il totale dei decessi per colpa del Covid in Sicilia è di 2.239.

Gli attuali positivi sono 33.380, con una diminuzione di 234 casi rispetto a ieri. Le persone ricoverate sono 1.181, 23 in meno rispetto al dato di ieri: 1.008 in regime ordinario (meno 20) e 173 in terapia intensiva (meno 3). I guariti sono 1.061.

La mappa per province

Questa la mappa dei nuovi positivi al Covid provincia per provincia: Catania 269, Palermo 228, Siracusa 87, Messina 77, Trapani 66, Ragusa 37, Agrigento 33, Enna 29, Caltanissetta 27 .

La situazione in Italia

In Italia sono 18.040 i nuovi casi di contagio da Coronavirus (ieri 14.522) ed è stato superata quota due milioni di contagiati dall’inizio della pandemia. I decessi 505 i morti (ieri 553). Il numero spaventoso delle vittime sale a 70.900 . In crescita le persone guarite o dimesse: 22.718 (ieri 20.494). Dato che fa diminuire la pressione nelle strutture ospedaliere italiane.

Il Veneto è la regione con più contagi odierni (3837), seguono Lombardia (2656 casi), Emilia Romagna (1692), Lazio (1519) e Puglia (1458).