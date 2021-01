Covid, fare soldi con i tamponi: i medici e il trucchetto

L'ultima indagine dei carabinieri del Nas svela il sistema per fare soldi in un momento cruciale della pandemia. Cosa hanno scoperto.

CATANIA – Tamponi “di dubbia provenienza” identici – come ha verificato LiveSicilia – a quelli utilizzati dalla Protezione Civile e referti firmati in bianco. Sullo sfondo, un giro d’affari e un meccanismo che potrebbe essere replicato non solo da operatori sanitari. L’ultima indagine dei carabinieri del Nas svela il sistema per fare soldi in un momento cruciale della pandemia. Cosa hanno scoperto.

I fatti

Tre professionisti, due medici e un infermiere, avrebbero “articolato un sistema illecito di esecuzione di analisi e falsa refertazione”. In pratica il gruppetto eseguiva tamponi rapidi abusivamente in cambio di soldi. Ma non basta, i medici producevano false certificazioni da esibire alle autorità sanitarie.

I carabinieri hanno sequestrato “25 kit diagnostici e 33 tamponi rino-faringei” e referti firmati “in bianco” dai medici.

I tamponi

Come abbiamo accertato, i tamponi sequestrati sono identici a quelli che utilizza la Protezione Civile nazionale. I carabinieri hanno consegnato una informativa alla Procura guidata da Carmelo Zuccaro che sta eseguendo tutti gli accertamenti. Punto primo: come è possibile che i tamponi utilizzati dalla Protezione Civile siano finiti in mano a un gruppetto di operatori sanitari? Punto secondo: esiste un mercato parallelo o i tamponi sono stati rubati?

Le accuse

I professionisti devono rispondere di falsità ideologica in concorso, ma l’indagine potrebbe riguardare orizzonti più ampi. C’è un’ultima domanda alla quale gli inquirenti potrebbero presto trovare risposta: a cosa servivano i falsi certificati di contagio redatti dai medici denunciati?