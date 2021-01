Alta tensione nella maggioranza, slitta il Cdm sul Recovery

Scontro nella maggioranza in un vertice di oltre tre ore su Recovery e Mes: tensione alle stelle con i renziani, rottura sfiorata ma poi l’M5s parla di passi avanti. Italia viva chiede di avere il testo sul Recovery e poi 24 ore per giudicarlo prima di andare in Cdm. E su questo si trova un accordo. Nelle prossime ore al Mef si lavorerà per tradurre le linee guida nella bozza definitiva da sottoporre al voto dei ministri. Il Cdm è atteso ora per martedì.