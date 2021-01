Boscaglia: “Vittoria meritata. Bravi i ragazzi”

CAVA DEI TIRRENI (SA) – Il Palermo sorride e comincia il 2021 con una vittoria in casa della Cavese. La rete decisiva arriva solo nei minuti finali grazie a Nicola Rauti, ma l’importante era vincere.

“La partita- dichiara Boscaglia in conferenza stampa – è stata come l’avevamo pensata. Alla vigilia avevo parlato di una partita difficile dopo la sosta e su un campo difficile. Il cambio di allenatore ha dato verve alla squadra. A parte questo, è stato il campo a non permettere di giocare in maniera fluida, ma abbiamo dominato senza soffrire nulla a parte qualche ripartenza. A parte il rigore, abbiamo fatto errori lì davanti. La vinciamo al 92’ ma è strameritata. È una di quelle partite che se non la porti a casa diventa complicato, i ragazzi sono stati bravi a crederci fino alla fine”.

Il tecnico conosce l’importanza di questa vittoria: “Pesa come vittoria, intanto per i 3 punti che sono importanti per noi. Non era facile oggi, l’abbiamo fatto più nel primo tempo e poi ho dovuto cambiare qualcosa tra ammonizioni e stanchezza. Ho messo in campo freschezza, abbiamo chiesto ai ragazzi serenità. Questa è la classica partita di serie C, quando contro l’ultima in classifica hai problemi grossi per vincere”.

Oggi in mediana c’era Martin preferito a Palazzi, il francese, però, è durato 45′ poi ha è stato sostituito: “Avevamo previsto di far giocare Martin, la condizione del campo non può far cambiare tutto. Avevamo bisogno di ordine in quel ruolo oggi, ha fatto la sua buona partita e quando il campo si è impantanato ha avuto difficoltà e poi è stato ammonito. Non ha fatto una partita così così, mi è piaciuto, ma il rischio della seconda ammonizione anche con una scivolata per il campo ci poteva stare e non volevo correre questo rischio”.

“La squadra ha carattere perché non è la prima volta che capita. Credono fino alla fine di poter fare gol e ce lo teniamo stretto. Vero è anche che dobbiamo chiudere prima, ma ci sono anche gli avversari in campo o il rigore sbagliato. Mi dispiace per Lucca perché sta vivendo un buon momento e questo non deve intaccare nulla”.

A proposito di Lucca e del rigore sbagliato il tecnico non gli ha detto nulla: “Quando si sbaglia un rigore non devi dire nulla, gli è scivolato il piede d’appoggio. Solitamente li calcia bene, è infallibile ma in un campo così ci sta anche la pressione. I rigori li sbaglia solo chi li tira”.

“A tratti – conclude l’allenatore – siamo stati farraginosi, è il lato sul quale dobbiamo lavorare tanto e lo sappiamo. Le attenuanti oggi ci sono, ma dobbiamo migliorare”.