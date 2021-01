Il regno della droga, 102 imputati: maxi processo a Bicocca

CATANIA – Il numero degli imputati è quello dei maxi processi degli anni 90. In 102 rischiano il processo per mafia e droga (a vario titolo, ndr). il 12 febbraio, all’aula 3 di Bicocca, si aprirà l’udienza preliminare davanti al gup Carlo Cannella che dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm Rocco Liguori nei confronti degli indagati coinvolti nell’imponente blitz di fine novembre dei carabinieri Skanderbeg.

Sgretolato impero della droga

Operazione che ha assestato un duro colpo a tre organizzazioni criminali che avrebbero gestito dodici piazze di spaccio tra via Capo Passero e altre zone di San Giovanni Galermo. Dietro, inoltre, ci sarebbe stato il monopolio della fornitura di droga del gruppo Nizza che avrebbe avuto come referente Lorenzo Michele Schillaci, detto l’albanese (da qui l’ispirazione per il nome della retata, ndr).

I soldi della droga per gli stipendi dei boss

Giri di affari di migliaia di euro. Soldi che sarebbero riusciti a garantire gli stipendi ad alcuni uomini d’onore di Cosa nostra. Un dettaglio che fa comprendere come la forza di un’inchiesta di questa portata rende più povera la mafia catanese. Un’indagine composta da intercettazioni e filmati, ma anche da diversi verbali di pentiti. In zona cesarini, il sostituto procuratore della Dda ha inserito anche le rivelazioni di Silvio Corra, l’ultimo dei collaboratori del clan Santapaola, che ha detto di essere colui che avrebbe preso il posto di Schillaci nelle redini del gruppo di Nizza dopo il suo arresto a fine 2019.

Alcune piazze a conduzione familiare

Interi nuclei familiari sono finiti alla sbarra. Alcuni nomi, che si leggono nei faldoni dell’inchiesta, sono già noti per un passato fatto di spaccio nella roccaforte della droga catanese. Calabretta, Sapuppo, Tomaselli e Minnellla sono protagonisti di recenti blitz, arresti in flagranza sequestri.

L’altra faccia del processo

Skanderberg è il blitz che ha riaperto la ferita dell’abbandono delle periferie catanesi lasciate alla mercé della mafia e del crimine. Luoghi dove i giovani diventano manovalanza della malavita. Teatri di mitragliate la notte di Capodanno, davanti agli occhi innocenti di bimbi, che guardano tutto come fosse un gioco. Ma un gioco non lo è.

I nomi dei 102 imputati

I nomi degli imputati: Concetto Aiello, Cirino Nicola Allegra, Giuseppe Barbagallo, Vincenzo Barbagallo, Christian Barbato, Giuseppe Emanuele Belgiorno, Salvatore Bellanti, Letizia Bellia, Giuseppe Biazzo, Simone Biazzo, Simone Billa, Antonio Bonaceto, Andrea Calabretta, Mario Maurizio Calabretta, Antonio Calì, Gianluca Calì, Orazio Castagna, Domenico Caudullo, Salvatore Celano, Cipriano Hermann, Concetto Renato Consoli, Orazio Salvatore Coppola, Orazio Danubio, Antonino De Luca, Damiano De Luca, Luciano Di Benedetto, Simone Di Mauro, Alessandro Di Pasquale, Dario Di Pasquale, Francesco Di Pasquale, Giuseppe Benedetto Simone Fichera, Francesco Finocchiaro, Nicola Franceschini, Antonio Silvestro Franceschino, Fabio Furnari, Gabriele Furnari, Filippo Gennaro, Simone Giudice, Giovanni Grasso, Ignazio Grasso, Lucia Greco, Eugenio Guerrera, Marianna Ierna, Alessandro Ilardo, Giuseppe Ilardo, Salvatore La China, Giovanni Michele Lanzafame, Natale Lanzafame, Antonino Andrea La Piana, Vincenzo La Piana, Carlo Giovanni La Rosa, Marco Lentini, Antonio Longo, Carmelo Maiuri, Raffaele Ferdinando Maiuri, Vanessa Sheila Maiuri, Antonio Marcanzò, Salvatore Marcanzò, Eugenio Marchese, Giuseppe Masci, Pietro Masci, Felice Masotta, Eugenio Minnella, Giuseppe Mirabella, Alessandro Musumeci, Salvatore Musumeci, Concetto Nuciforo, Emmanuel Nuccio, Fabio Patti, Giovanni Platania, Massimiliano Previte, Carmelo Privitera, Ignazio Privitera, Maurizio Privitera, Stefano Privitera, Giuseppe Santo Raineri, Graziella Raineri, Alessio Pietro Raineri, Giuseppe Paolo Rapisarda, Nazzareno Rapisarda, Piero Rapisarda, Giuseppe Rivoli, Christian Russo, Antonino Sanfilippo, Giuseppe Sapuppo, Santo Sapuppo, Carmelo Scalia, Giuseppe Samuele Scalia, Lorenzo Michele Schillaci, Carmelo Spampinato, Giambattista Spampinato, Ignazio Christian Speranza, Oreste Squillaci, Natale Strano, Alessandro Tomaselli, Antonino Trovato, Francesco Tudisco, Maurizio Vaccalluzzo, Dario Valastro, Alessandro Vecchio, Domenico Vinciguerra, Samuele Zuccaro.