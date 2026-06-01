 Cina, migliorata la tutela dei diritti dei minori
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese degli Affari Civili richiede alle agenzie per la tutela dei minori di tutto il Paese di offrire servizi su misura, come il sostegno alla salute mentale e l’assistenza ai bambini autistici, sulla base delle esigenze locali e delle risorse disponibili, secondo una circolare pubblicata ieri.

Il documento impone inoltre alle agenzie di aggiornare i dati relativi ai minori in situazioni di affidamento temporaneo, così come i registri relativi al sostegno fornito ai minori vulnerabili al di fuori delle strutture di accoglienza.

Inoltre, i dipartimenti locali degli affari civili devono condurre ispezioni di sicurezza riguardanti incendi, alimenti, edifici ed elettricità presso le strutture per la tutela dei minori.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

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