Rauti: “Oggi noi fortunati. Voglio migliorare ancora”

CAVA DEI TIRRENI (SA) – Oggi Nicola Rauti è stato l’uomo della provvidenza per il Palermo. L’attaccante scuola Torino ha sbloccato al 92′ il match contro la Cavese e permesso ai suoi di conquistare tre punti fondamentali.

L’attaccante con la rete di oggi è a quota 3, uno in meno di Saraniti e Lucca, ma non pensa alla classifica capocannonieri: “Noi giochiamo per vincere, quindi non è importante. Stiamo segnando un po’ tutti. Oggi era importante vincere e chiunque avesse segnato andava bene”.

“Sicuramente dovevamo sbloccarla. Loro erano compatti e con voglia di rivalsa. Siamo stati sfortunati sul rigore e fortunati con me. Se non la sblocchi all’inizio o durante diventa difficile. Oggi siamo stati fortunati noi”.

I rosanero non hanno siglato molti gol su palla inattiva: “Stiamo lavorando sulle palle inattive e con il lavoro stiamo ottenendo e otterremo qualcosa dai calci piazzati, ma anche in altre situazioni sulle quali lavoriamo quotidianamente”.

“Sono un ragazzo umile che sta imparando dai più esperti che mi aiutano molto. In questa Serie C prima ti svegli prima arrivano le soddisfazioni. Devo continuare a migliorare perché così non basta. Io cerco sempre di migliorarmi. Se devo essere sincero non mi aspettavo di fare gol di testa. Non essendo altissimo vorrei fare qualche gol in più di testa. Sono contento sia avvenuto oggi”.

