Vaccini, rischio infiltrazioni mafiose: attività di intelligence

Sono diverse le azioni messe in campo per contrastare gli appetiti dei clan e delle organizzazioni cybercriminali.

CATANIA – Il primo campanello d’allarme sul possibile interesse delle mafie alla diffusione del vaccino anti-Covid è arrivato ancor prima di Natale da Berlino. Direttamente dall’Interpol. Juergen Stock in un’intervista ha ipotizzato “una corruzione dilagante” attorno alla distribuzione e somministrazione del siero. Una sorta di ‘pandemia criminale’ parallela a quella sanitaria. “Il vaccino è l’oro liquido del 2021”, è stata la sentenza.

“Pericolo infiltrazioni mafiose nella diffusione del vaccino”

Il rischio di infiltrazioni è concreto anche in Italia. Qualche giorno fa il Viminale ha reso noto i contenuti del quarto reparti dell’Organismo di monitoraggio istituito dal capo della Polizia e presieduto dal prefetto Vittorio Rizzi. Gli scenari sono inquietanti: “I clan mafiosi sfruttano l’emergenza Covid. Le indagini rivelano che stanno già tentando di accedere alle misure di sostegno all’economia e di infiltrarsi nei servizi di sanificazione per le strutture turistiche e commerciali”, scrivono gli analisti.Il pericolo è che ora cerchino di mettere le mani sui vaccini. La diffusione dei vaccini – si legge nella relazione – potrebbe interessare i gruppi criminali per “l’elevata domanda” e per “la fisiologica bassa offerta iniziale”.

Le possibili mire di Cosa nostra sui vaccini

Secondo il report ‘Ndrangheta, Cosa nostra e Camorra’ sarebbero impegnate “a ritagliarsi spazi sempre più ampi” approfittando delle “grandi opportunità” offerte dal Covid. E la “diffusione dei vaccini” potrebbe costituire “l’area di interesse dei gruppi criminali”.

Vaccino, il dispositivo di “sorveglianza”

A Catania l’allerta è massima, su diversi fronti: sia sul piano dei rischi delle infiltrazioni mafiose ma anche di organizzazioni cybercriminali che si muovono nel dark web. Già il prefetto Claudio Sammartino, prima dell’arrivo dei corrieri con i vaccini, ha riunito il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per organizzare una mirata attività di sorveglianza affidata a Carabinieri e Polizia volta a evitare “possibili furti”. Servizi ‘di scorta’ che saranno affiancati alla vigilanza anche dei centri di stoccaggio del “prezioso serio”.

Attività di intelligence correlato a Vaccini e Covid

Ma è stata avviata una mirata attività di intelligence dei Carabinieri insieme ai Nas di Catania. È stato lo stesso comandante provinciale dell’Arma, Rino Coppola spiegare a LiveSicilia in una lunga intervista: “C’è da prepararsi anche a possibili eventi delittuosi connessi alla somministrazione dei vaccini. Non possiamo escludere, e ci sono già segnali in questo senso, che ci siano attività di falsificazione di questi vaccini. Ci potrebbe anche essere un mercato nero: già nel dark web ci sono vaccini in vendita e questo costituisce un pericolo molto consistente”, afferma il comandante provinciale. “I possibili furti e le proteste dei movimenti no-vax destano da parte nostra molta attenzione. E quindi svolgiamo attività di sorveglianza e di intelligence anche in questi campi”, ha aggiunto Coppola.

Monitorare i clan attrezzati come i Santapaola

Sui rischi delle infiltrazioni mafiose collegate alla pandemia Covid, il comandante dei carabinieri ha evidenziato che solo “le organizzazioni criminali strutturate e attrezzate” hanno questo tipo di capacità. A Catania dunque bisogna guardare alle “componenti mafiose di Cosa nostra (la famiglia Santapaola-Ercolano,ndr)” che “hanno questo tipo di capacità imprenditoriale e hanno capacità di inserirsi attraverso metodi corruttivi anche nel tessuto politico-amministrativo. Queste organizzazioni criminali vanno monitorate attentamente – ha detto Coppola – perché potrebbero cercare di sfruttare le opportunità di contesto che si stanno creando”.