Vertice sul nuovo Dpcm: verso una proroga dello stato di emergenza

Nuovi parametri per valutare le zone rosse: in vista la nuova stretta

Dopo l’abbassamento della soglia dell’Rt, il governo pensa di introdurre un’ulteriore stretta: se l’incidenza settimanale dei casi è superiore a 250 ogni 100 mila abitanti scatterà in automatico la zona rossa. La pandemia non si ferma si preparano nuovi limiti. Domani vertice fra governo e regioni sul prossimo dpcm, in vigore dal 16. Confermato il divieto di spostamento tra le regioni, comprese quelle in zona gialla, coprifuoco alle 22 e non è escluso ci sia anche la proroga dello stato d’emergenza. Ieri altri 483 i decessi. Il tasso di positività cala all’11,6%. I vaccinati sono finora 583.050. In arrivo le dosi di Moderna. Anche papa Francesco si schiera: “Tutti dovrebbero vaccinarsi, è una scelta etica”.