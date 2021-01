Il Covid dilaga, 1.913 nuovi casi in Sicilia: Isola seconda in Italia

PALERMO – Sono 1.913 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 10.743 tamponi con un tasso di positività in leggera discesa ma sempre molto alto al 17,8% (ieri era al 18,2%). Le vittime sono state 40 nelle ultime 24 ore che portano a 2.805 deceduti dall’inizio della pandemia. I positivi sono 44.038 con un aumento di 1.219 casi.

Negli ospedali i ricoveri sono 1.551, 45 in più rispetto a ieri, dei quali 209 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri. I guariti sono 654. La distribuzione nelle province vede Palermo con 582 casi, Catania con 486, Messina 331, Trapani 231, Caltanissetta 123, Agrigento 52, Enna 46, Ragusa 41, Siracusa 21.

Le regioni con il maggior numero di tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono: Veneto 2.134, Sicilia 1.913, Emilia Romagna 1.563, Lazio 1.381, Puglia 1.261, Lombardia 1.146.

(ANSA).