Catania, Pellegrino: “Pecorino? Non si muove”

CATANIA – ““Pecorino ha già segnato cinque gol e sappiamo che piace a tante squadre anche di Serie A che però seguono anche tanti altri calciatori della sua età”. Queste le parole di Maurizio Pellegrino, direttore tecnico del Catania, in merito alla situazione di mercato legata a Emanuele Pecorino. “Abbiamo necessità di tenerci gli attaccanti che abbiamo – riporta Il Catania – per adesso non si muove”, ha concluso Pellegrino.