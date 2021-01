Emergenza Covid, l’appello dei vescovi siciliani: “Rispettate le regole”

PALERMO – Emergenza Covid. I vescovi siciliani esortano i fedeli al senso di responsabilità e alla pazienza. “Rispettare le norme emanate dalle autorità al fine di prevenire il diffondersi del contagio, nell’attesa che la campagna vaccinale produca i suoi effetti”. Lo si legge nel documento emesso a conclusione dei lavori della Cesi, la conferenza dei vescovi dell’Isola tenuta rigorosamente da remoto causa remoto, dall’11 al 13 gennaio. Parole che arrivano mentre il presidente della Regione Nello Musumeci ha chiesto al ministero della Salute di estendere la zona rossa anche in Sicilia, a fronte del forte aumento dei contagi registrato nelle prime due settimane di gennaio.

I vescovi hanno espresso “vicinanza e solidarietà al personale medico e paramedico, dei mezzi di soccorso e a tutti i volontari per la dedizione mostrata nel curare e soccorrere i malati” e alle forze dell’ordine “che in svariati ambiti, prestano il loro servizio con autentico senso del dovere e di amore al prossimo”.

I pastori siciliani, con a capo monsignor Salvatore Grististina, arcivescovo di Catania e presidente del Cesi, hanno inoltre assicurato il ricordo nella preghiera per le vittime del Covid “di cui, recentemente, purtroppo, si è registrato un considerevole innalzamento, e per le famiglie che hanno perso i propri cari. A questi fratelli e sorelle che hanno perso la vita, i vescovi assicurano la preghiera unitamente ai sacerdoti, alle religiose e ai religiosi, morti per la stessa causa”.

In apertura dei lavori, i vescovi hanno espresso “affetto e vicinanza a monsignor Carmelo Cuttitta che in questi giorni ha lasciato anticipatamente la guida della diocesi di Ragusa per motivi di salute”. Per questo motivo ai lavori del Cesi ha partecipato monsignor Sebastiano Roberto Asta che, nella qualità di amministratore apostolico, è stato chiamato dalla Santa Sede a reggere momentaneamente la diocesi di Ragusa.