Dopo 29 condanne arrestato di nuovo per rapina a una donna

PALERMO – E sono 30. Se davvero Stefano Frangetta, 49 anni, è l’autore della rapina ai danni di una donna il reato si aggiungerebbe ai 29 già commessi e per quali ha già subito condanne.

Gli agenti del commissariato Porta Nuova sono certi che sia stato lui, lo scorso settembre, a strappare una collana d’oro dal collo della vittima sessantenne nei pressi della chiesa di Maria Santissima Mediatrice, nella zona di Villa Tasca.

Sarebbe poi fuggito a bordo di una bici elettrica. I poliziotti sono risaliti al rapinatore grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza della zona. Ed è proprio in sella alla sua bici che pochi giorni dopo la rapina Frangetta è stato notato muoversi fra le macchine parcheggiate in corso Calatafimi. Il suo volto, data la sfilza di precedenti per reati contro il patrimonio, non è sfuggito agli investigatori.