Decreti Rilancio e Ristori: in Sicilia erogati più di 553 milioni di contributi

PALERMO – In Sicilia sono stati erogati 553,37 milioni di contributi a fondo perduto: 403,07 mln dal decreto Rilancio e 150,30 mln dai decreti Ristori. Lo rileva la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate. In totale sono stati effettuati 246.725 pagamenti. Le province che ne hanno usufruito in quota maggiore sono Catania, 127,16 milioni, e Palermo con 114,92 milioni. (ANSA).