“Blocco degli utenti TikTok di cui non si conosce l’età”

Il Garante per la protezione dei dati personali “ha disposto nei confronti di Tik Tok il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”.

Lo annuncia una nota dell’Autorità che “ha deciso di intervenire in via d’urgenza a seguito della terribile vicenda della bambina di 10 anni di Palermo“.

“Abbiamo ricevuto e stiamo analizzando l’informativa del Garante. La privacy e la sicurezza sono una priorità assoluta per TikTok e lavoriamo costantemente per rafforzare le nostre policy, i nostri processi e le nostre tecnologie per proteggere tutta la nostra community e i nostri utenti più giovani in particolare”.

Così, in una nota, un portavoce di TikTok in merito alla decisione dell’Autorità. Nel frattempo le indagini sul caso della piccola Antonella proseguono, oggi è prevista l’autopsia.