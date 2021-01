Coronavirus, tre regioni italiane “rosso scuro”, ecco la mappa dell’Ue

Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, oltre alla provincia autonoma di Bolzano, sono le aree italiane in rosso scuro nella mappa dei contagi da Covid-19 appena pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), aggiornata al 28 gennaio.

La commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, dice che per contenere la pandemia “si dovrebbero evitare viaggi non essenziali” ma esclude “misure troppo drastiche” per non “ostacolare la ripresa economica e un sistema sanitario ben funzionante”. Il governatore del Fvg, Fedriga, lo considera “vergognoso” perché “in Italia non sono mai state nemmeno in

zona rossa”. (ANSA)