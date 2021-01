Ragusa, verso la riapertura della discarica di Cava dei Modicani

RAGUSA – Il dipartimento Acque e rifiuti della regione Siciliana ha dato l’ok all’Autorizzazione di impatto ambientale (Aia) per il riavvio dell’impianto di Trattamento meccanico biologico (Tmb) e la conseguente riapertura della discarica di Cava dei Modicani, in provincia di Ragusa. L’impianto, che copre il fabbisogno dei comuni iblei, è chiuso da circa una settimana per via del mancato rilascio dell’autorizzazione definitiva e dell’impossibilità di procedere con nuove proroghe.

“Abbiamo dovuto integrare la documentazione – dice il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì -. Ci sono state ben 4 conferenze di servizi, abbiamo prodotto tutto quello che ci era stato richiesto di produrre in tempo ma, come spesso succede quando c’è di mezzo la burocrazia, si sono perse delle giornate che hanno portato alla chiusura dell’impianto in cui viene conferito il rifiuto indifferenziato. Con questo provvedimento contiamo nei prossimi giorni, speriamo già tra domani e dopodomani, di poter riaprire”. Sarà adesso l’assessorato regionale Territorio ambiente a dover emanare il provvedimento conclusivo, il Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) e che deve contenere l’Aia emanata stasera.

(DIRE)