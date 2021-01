Sanremo, la Rai prepara il protocollo anti Covid: Naomi co-conduttrice

Il cda di viale Mazzini si riunisce per mettere a punto un piano sanitario

Informativa su Sanremo oggi nel cda della Rai, che sta mettendo a punto un protocollo sanitario e organizzativo per il festival su sollecitazione delle case discografiche. A tal proposito Speranza ha chiesto al Cts di “fornire indicazioni in tempo utile”, evidenziando che il dpcm non prevede pubblico nei teatri. Naomi Campbell sarà co-conduttrice della prima serata.