Boscaglia: “Scontento del risultato, la squadra mi è piaciuta”

“Come si migliora sotto porta? Con il lavoro e con la predisposizione dei giocatori di andare in area. Sono arrabbiato per il risultato. Dovevamo vincere per come abbiamo giocato. Nello spogliatoio c’è testa bassa perché dovevamo vincere, ma sono contento della prestazione. Oggi non abbiamo preso una ripartenza e non abbiamo concesso nulla. Siamo consapevoli di aver fatto una buona partita”. Lo dichiara Roberto Boscaglia allenatore del Palermo al termine della sfida pareggiata 0-0 contro il Potenza.

“De Rose – continua il tecnico – conosce la categoria e sa di cosa ha bisogno la squadra. Ha dato tranquillità anche in fase di non possesso. Oggi difficilmente ci hanno preso in ripartenza, abbiamo lavorato su marcature preventive importanti. De Rose dà tranquillità e sviluppo di azione. Dobbiamo migliorare altre cose”.

Il Palermo adesso vede le squadre alle spalle avvicinarsi: “Non credo ci sia una squadra che possa stare tranquilla. La squadra mi è piaciuto per il tipo di partita fatta. Sotto porta è manca malizia. Oggi gli avversari erano tutti dietro la linea della palla anche all’andata è accaduto. È mancata la zampata vincente”.

Nelle ultime cinque partite il Palermo ha raccolto quattro punti: “Mi sembrano pochi i punti fatti. Abbiamo avuto tante situazioni particolari e alcuni infortuni di giocatori importanti di cui non ho mai parlato. Chi ha giocato ha fatto bene e si è sacrificato, gestendo al meglio alcune situazioni tattiche. Mi sembrano pochi i punti fatti, ma può succedere. Appena avremo la rosa completa a disposizione vedremo cosa succederà”.

“Non so se la nona posizione – conclude Boscaglia – è la posizione giusta per il reale valore del Palermo. Alla fine tireremo le somme e vedremo. Non dirò certamente in conferenza se alcuni hanno reso al di sotto. Dobbiamo fare tutti meglio, anche lo staff. Mi aspetto tanto, ma per quanto riguarda oggi non sono contento del risultato”.