Cep, dopo il rogo all’asilo super controlli in tutto il quartiere

PALERMO – Dopo l’incendio dell’asilo Peter Pan nel quartiere Cep di Palermo gli agenti di polizia hanno iniziato una serie di controlli nel quartiere in seguito a una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza. A gennaio, gli agenti hanno identificato 1.055 persone, di cui 323 con precedenti di polizia e 195 soggetti già sottoposti a misura; 2 persone denunciate, 58 sanzioni amministrative inflitte per la violazione del codice della strada, 11 segnalati come assuntori di stupefacenti, 29 sanzionati per la violazione delle misure di contenimento in quanto sorpresi su strada senza un giustificato motivo, 14 esercizi commerciali sottoposti a verifica (uno sequestrato), 432 veicoli controllati di cui 22 sequestrati, 13 perquisizioni effettuate. Sono stati emessi 8 proposte di avviso orale, 4 di sorveglianza speciale, una proposta di aggravamento della misura di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e una della semilibertà. Ad un ambulante abusivo in via Brunelleschi sono stati sequestrati 280 chili di frutta. (ANSA).