Palermo, niente colpi di mercato: tifosi arrabbiati FOTO

CALCIO - SERIE C

PALERMO – Alle 20 di ieri, 1 febbraio, si è chiusa la finestra di calciomercato invernale e il Palermo ha solamente acquistato il centrocampista Francesco De Rose.

La piazza siciliana, a fronte di una classifica che dice nono posto, si aspettava qualche rinforzo in più, ma così non è stato.

Nella serata di ieri una parte della tifoseria ha espresso il proprio disappunto. In particolare l’ha fatto il gruppo UCS che, in uno striscione esposto davanti il “Barbera”, scrive: “Puoi anche pensarci ce ne faremo una ragione. Il calcio è complicato non è mica un tabellone”.

Il riferimento è chiaro all’attività lavorativa del presidente Mirri, che è un pubblicitario.

