Incendi in Sicilia, Anas: “Cantonieri in prima linea” VIDEO

Interventi sulla A19 e lungo diverse statali

PALERMO – Prosegue l’impegno delle squadre Anas per fronteggiare l’emergenza incendi che da alcune ore interessa la Sicilia e garantire la sicurezza della circolazione lungo la rete stradale e autostradale dell’Isola.

Al centro delle operazioni, sottolinea la società in una nota, ci sono i cantonieri, impegnati quotidianamente sul territorio per gestire le criticità e assicurare il ripristino della viabilità.

Nella giornata di ieri le squadre Anas sono intervenute lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra Irosa e Tremonzelli, dove un incendio ha interessato la vegetazione circostante. I cantonieri hanno presidiato l’area, collaborato con le squadre impegnate nello spegnimento del rogo e verificato le condizioni di sicurezza della carreggiata, contribuendo alla riapertura del tratto.

Anche oggi gli incendi hanno interessato diversi punti della rete viaria siciliana, in particolare lungo la statale 186 di Monreale, la statale 118 Corleonese Agrigentina e la statale 189 della Valle del Platani. In alcuni casi, per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori, si è resa necessaria la chiusura temporanea delle arterie.

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Anas evidenzia che il lavoro dei cantonieri rappresenta un presidio fondamentale sul territorio e richiede tempestività, competenza e capacità di operare in coordinamento con vigili del fuoco, forze dell’ordine, Protezione civile e gli altri enti coinvolti nella gestione delle emergenze.