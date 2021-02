Anche in Sicilia c’è una grande voglia di vaccino. Ed è una buona notizia. Come più volte è stato ricordato, il vaccino è l’unica arma di cui disponiamo contro il Covid. Ieri, con le prenotazioni per gli over ottanta, si è avviata, di fatto, la campagna di massa che sarà caratterizzata dagli spostamenti della popolazione presso le strutture sanitarie. Si è respirata l’aria di una possibile normalità: le fiale non sono più qualcosa che si mostra da lontano, adesso ci sembrano più vicine, più a portata delle nostre esistenze.

I numeri non mentono

I numeri, appunto, non mentono. Ieri, alle cinque del pomeriggio o poco più, erano già quarantamila gli over ottanta siciliani scesi in campo per fissare la somministrazione, o via web o con il call center. Il flusso di telefonate andrà perfezionato, come ha spiegato l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, ma l’apparato informatico ha retto benissimo. E tanti, sui social, hanno mostrato un candido stupore: così siamo, noi siciliani, quando le cose riescono. Non sono ovviamente mancate alcune criticità, di cui riferiremo e daremo puntualmente conto.

Il boom delle prenotazioni

Chi ha lavorato, per la Regione o per le Poste, che hanno fornito il sistema operativo, ha raccontato una progressione di richieste inattesa. La possibilità di prenotare si è aperta alle dieci del mattino. Dopo venti minuti c’erano già quattromila prenotazioni, che sono diventate 17mila alle undici e mezza, trentatremila alle tre del pomeriggio, fino al dato di quarantamila registrato alle cinque. Questo grazie anche alla mobilitazione solidale di figli e nipoti che hanno aiutato genitori e nonni di una certa età a non sbagliare clic. “Era operativa prima ancora dell’orario di partenza la piattaforma web per la prenotazione dei vaccini anti Covid. La procedura si è rivelata velocissima, con solo pochi secondi di attesa da parte degli utenti prima dell’inserimento dei dati degli over 80”, riassume una nota di Poste Italiane.

E arriva AstraZeneca

Oggi, in Sicilia, arrivano ventimila dosi del vaccino AstraZeneca, destinato, per ora, a chi ha un’età inferiore a 55 anni. Saranno così distribuite alle farmacie ospedaliere di Giarre (4.000 dosi), Milazzo (3.000), Palermo (4.000), Erice Casa Santa (2.500), Siracusa (2.000), Ragusa (1.500), Agrigento (1.500), Caltanissetta (1.000) ed Enna (1.000).

Buone notizie dal bollettino

Un’altra buona notizia proviene dai numeri del bollettino che abbiamo pubblicato, sempre ieri. I nuovi positivi al Covid, in Sicilia, sono stati 478 e la pressione sugli ospedali offre altri segnali confortanti, se così si può dire, considerando le vittime. Ma – come è stato ricordato più volte da tanti, anche dall’assessore – non è il caso di pensare che siamo vicini alla fine. Dobbiamo ancora lottare.