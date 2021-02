Infedele patrocinio, avvocato condannato a Trapani

PALERMO – Il tribunale di Trapani ha condannato l’avvocato Valentina Villabuona a 8 mesi di reclusione per patrocinio infedele. I fatti risalgono al maggio 2018, quando la professionista non si presentò a due udienze per rappresentare la legale rappresentante della Piraino arredi, costituitasi parte civile nel procedimento penale contro Alberto Zichichi, imputato di appropriazione indebita. Per gli stessi fatti si dovrà pronunciare il Consiglio di disciplina dell’Ordine degli avvocati. (ANSA).