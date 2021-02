Iss: “Innalzare le misure contro la variante inglese: rischio alto”

Considerata la circolazione nelle diverse aree italiane ‘si raccomanda di intervenire al fine di contenere e rallentare la diffusione della variante inglese rafforzando/innalzando le misure in tutto il Paese e modulandole ulteriormente laddove più elevata è la circolazione’: è quanto afferma l’Istituto superiore di sanità nello studio sulla variante del Regno Unito. Allarme in Europa: per le varianti il rischio di un’ulteriore diffusione del Covid nell’Ue è ‘attualmente valutato come alto-molto alto’, spiega l’Ecdc, il centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie. I Paesi dovrebbero accelerare le campagne di vaccinazione poiché le varianti hanno ‘maggiore trasmissibilità’ e ‘i vaccini con licenza esistenti’

potrebbero essere ‘solo parzialmente efficaci’. ‘La percentuale

di incidenza della variante inglese in Campania è attestata al

25%.