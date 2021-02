Boscaglia: “Vittoria di oggi passo in avanti”

“La vittoria di oggi – dichiara Boscaglia dopo il successo in casa della Turris – è un passo avanti in generale. Quelli di oggi sono tre punti che danno fiducia e fanno crescere l’autostima. Per circa 30′ abbiamo dominato facendo azioni su azioni. Il gol che abbiamo preso sul finire del primo tempo poteva ammazzarci. Nel secondo tempo siamo entrati bene in campo e la squadra mi è piaciuta”.

“Valente ha avuto un risentimento muscolare quando mancava 1′ alla fine del primo tempo. Lucca? Parlare di lui oggi è facile. Io – continua il tecnico rosanero – ne voglio parlare il meno possibile. Lui deve stare tranquillo, questo è il suo momento ma in squadra ci sono altri ragazzi che possono dare una mano”.

“Il sacrificio che ho visto oggi mi è piaciuto. Alcuni hanno fatto un ruolo che hanno fatto pochissimo in carriera, ma hanno fatto bene. Voglio questo, voglio che nell’emergenza tutti diano una mano per aiutare la squadra”.

Oggi il tiro che ha permesso ai campani di trovare il pari non sembrava irresistibile, ma Pelagotti non sta vivendo un grande momento. Sull’estremo difensore rosanero Boscaglia si è espresso così: “Alberto è importante per noi, sia in campo che fuori. È un portiere ottimo. Può capitare un periodo così, ma deve stare tranquillo perché c’è fiducia da parte di tutti. Loro sono arrivati facilmente al tiro e hanno fatto gol”.

“Non dobbiamo commettere l’errore di guardare a lungo termine, non possiamo permettercelo. Dobbiamo essere super concentrati sulla sfida di domenica, dopo penseremo alla prossima. Oggi abbiamo la possibilità di essere più sereni a livello di classifica. Questo perché i ragazzi guardano partita per partita e sanno che tutte le sfide sono difficili. Pensare a lungo termine – continua l’allenatore rosanero – sarebbe un gravissimo errore”.