Finanziaria, dalle commissioni al voto in aula: la roadmap

Finanziaria: c’è la roadmap. La legge di stabilità regionale 2021-2023 arriverà in aula e affronterà lo scoglio del voto martedì 9 marzo.

Calendario, nuovo di zecca, alla mano il ddl passerà al vaglio delle commissioni di merito fino al 23 febbraio.

Poi il passaggio in commissione bilancio fino al termine ultimo del 3 marzo. Poi la sfida in aula.

La manovra da 2161 milioni di euro è orientata alla “razionalizzazione della spesa” come da accordo con lo Stato per spalmare in un arco di tempo di dieci anni un disavanzo pari a 1,7 miliardi.