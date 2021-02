La Cassazione rigetta il ricorso di Rizzotto, Caputo resta deputato

PALERMO – La Cassazione rigetta il ricorso presentato da Antonio Rizzotto (che dovrà anche pagare le spese processuali) e conferma la regolarità dell’elezione di Mario Caputo (Forza Italia) a deputato regionale.

Lo rende noto lo stesso Caputo: “Ringrazio i miei legali, gli avvocati Massimiliano Mangano e Lucia Interlandi, per il loro impegno processuale. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia”.

I legali avevano fatto emergere che Rizzotto non si era dimesso dall’ente di Formazione Issford entro il termine di 90 giorni dalla fine della precedente legislatura (per altro la gestione dell’ente è stata la causa di grane giudiziarie per Rizzotto). Da qui la dichiarazione di ineleggibilità di Rizzotto.

In primo grado il tribunale gli aveva dato ragione, ma la Corte di Appello aveva ribaltato il verdetto in quanto le dimissioni erano state registrate alla camera di commercio solo a seguito dell’elezione del politico palermitano.