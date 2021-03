Concorsi, ultimi giorni per partecipare alla selezione dell’Ars

Il bando per assistente parlamentare scade il 1° marzo.

Concorsi, 23 posti all’Ars

L’Assemblea Regionale Siciliana ha indetto un concorso prevedendo n.23 posti di assistente parlamentare di prima fascia, nel ruolo del personale della carriera degli assistenti parlamentari dell’assemblea regionale siciliana.

Sono previsti requisiti specifici per partecipare al concorso, requisiti che riguardano titolo di studio ed età. Più specificamente occorre la maggiore età e non aver superato i quarantuno anni di età; occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado con giudizio pari a ottimo.

La domanda di partecipazione al concorso avverrà in via telematica compilando il modulo, disponibile nella sezione “concorsi” del sito dell’Ars entro e non oltre l’1 marzo 2021.

È richiesto il possesso di un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ed è previsto il versamento di un contributo di segreteria pari a €10, attraverso il sistema PagoPA.

Tre prove d’esame

Il concorso prevede tre prove d’esame: una prova preliminare preselettiva, con 50 quesiti attitudinali a risposta multipla; tre prove scritte, per i candidati che avranno superato la prova preselettiva; un’ultima prova orale, per chi avrà superato la prova scritta.

Ulteriori dettagli su www.liveconcorsi.it e sul sito dell’Assemblea www.ars.sicilia.it