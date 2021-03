Covid, i dati della settimana in Sicilia: più contagiati e ricoverati

Nella settimana appena conclusa, i nuovi positivi in Sicilia sono 4.419, il 15,4% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 7,3%

PALERMO – L’ufficio statistica del comune di Palermo ha elaborato i dati diffusi ieri dal Dipartimento della Protezione civile su emergenza Covid-19. I dati della settimana appena conclusa mostrano un ulteriore incremento dei nuovi positivi in Sicilia e anche un aumento dei ricoveri, degli ingressi in terapia intensiva e dei deceduti.

Nella settimana appena conclusa, i nuovi positivi in Sicilia sono 4.419, il 15,4% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 7,3%. I tamponi positivi sono pari al 13,3% delle persone testate, in aumento rispetto all’11,8% della settimana precedente. Il numero degli attuali positivi è pari a 14.323, 2.397 in meno rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.532, 2.408 in meno rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 791, di cui 100 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 11 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono invece diminuiti di 23 unità).

Nella settimana appena conclusa si sono registrati 41 nuovi ingressi in terapia intensiva (+13,9% rispetto ai 36 della settimana precedente). Il numero dei guariti (142.140) è cresciuto di 6.707 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari all’88,4% (era l’86,6% domenica scorsa). Il numero dei deceduti, pari a 4.344, è aumentato di 109 unità rispetto alla settimana precedente. Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,7% (come domenica scorsa). I ricoverati complessivamente rappresentano il 5,5% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,7%).