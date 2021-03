Pellegrino: “Contro il Teramo prestazione imbarazzante”

“A Catania si resta nel cuore della gente se si dà l’anima, non siamo partiti per vincere il campionato ma abbiamo alzato le attese”

CATANIA – Il Catania non riesce ad avere continuità. La squadra rossazzurra sabato è caduta per 1-0 contro il Teramo e dopo il gol dello svantaggio non è nemmeno riuscita a reagire. L’intero gruppo è stato chiamato a rapporto dal direttore tecnico Maurizio Pellegrino, che ha cercato di capire cosa accade alla squadra.

Al direttore non è piaciuta la prestazione di sabato: “Una presentazione imbarazzate e inconcepibile contro il Teramo. Le critiche, anche se forti, sono legittime. Un conto è perdere una partita, un conto è cedere su tutti i fronti come è capitato a noi. È successo – dichiara Pellegrino ai microfoni de “La Sicilia” – poche volte ma sabato non abbiamo lottato. Il massimo ancora lo dobbiamo fare, la squadra deve mostrare carattere. Con lucidità e lavoro si deve raggiungere un piazzamento onorevole nei playoff”.

Pellegrino chiede alla squadra di dare tutto: “A Catania si resta nel cuore della gente se si dà l’anima, non siamo partiti per vincere il campionato ma abbiamo alzato le attese. Abbiamo tanti limiti tecnici, se manca il carattere non s’è capito nulla. Raffaele deve restare al suo posto ma anche trovare soluzioni, ha capacità e potenzialità. Aspettiamo risposte da dare a società e tifosi. Curcio via e dentro Izco? Il primo l’ho ceduto perchè ho potuto prendere in cambio Sarao, Zanchi e Piccolo. Izco al posto di Biagianti è stata una scelta voluta dal tecnico”.