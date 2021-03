Tampone per chi sbarca e isolamento preventivo: Pantelleria Covid free

È una Pantelleria blindata per difendersi dal Covid. Chi sbarca sull’isola va in isolamento fiduciario, a meno che non dimostri, tampone alla mano, di essere negativo. Può portare un certificato con sé o attendere a casa l’esito del tampone che farà sul posto.

Il sindaco Vincenzo Campo ha voluto regole rigidissime per mantenere l’isola trapanese Covid free. Gli attualmente positivi sono pari a zero. Il tetto massimo dall’inizio della pandemia è stato di 72 contagi. I decessi sono stati tre.

“Sabato ho chiesto al presidente della Regione Musumeci – spiega il sindaco – di passare in zona gialla. I numeri sono da zona bianca, ma serve prudenza, specie in vista del rientro in massa per Pasqua dei residenti e dei proprietari di seconde case. Sono in tanti quelli che si sono già trasferiti sull’isola dall’inizio della pandemia. Tenga presente che la nostra sanità è fragile, non abbiamo un ospedale Covid ed eventuali pazienti gravi andrebbero trasportati sulla terraferma in elicottero. la salute prima di ogni cosa”.

E così fino al 6 aprile è in vigore un’ordinanza che prevede per tutti, anche per coloro che arrivano dalla Sicilia, le regole che il governo regionale ha previsto per chi proviene da altre regioni italiane con l’aggiunta di ulteriori restrizioni locali. “D’altra parte Pantelleria è un’isola nell’Isola. Musumeci fa bene a preservare la Sicilia e io faccio la sessa cosa”, aggiunge il sindaco che dice badare più alla “salute dei miei concittadini” che alla prospettiva turistica di una località Covid free.

Le persone che giungono a Pantelleria da regioni rosse e arancione o dall’estero devono stare in isolamento fiduciario per dieci giorni, con divieto di contatti, spostamenti e viaggi, salvo comprovate esigenze di natura sanitaria indifferibili da concordare con gli operatori sanitari.

L’isolamento fiduciario si evita solo se si è in possesso di un tampone molecolare con esito negativo eseguito entro le 48 ore antecedenti all’arrivo.

Oppure, una volta giunti sull’isola, (vale anche per i residenti che si sono allontanati per più di quattro giorni), ci si sottopone al tampone rapido e qualora l’esito sia negativo c’è l’obbligo di stare a casa, senza contatti con terze persone, sino al risultato del nuovo tampone antigenico che viene eseguito a cinque giorni di distanza dal primo. L’esecuzione di un tampone molecolare a proprie spese sull’isola (per i residenti è gratuito) consentirà di non sottoporsi al doppio tampone rapido. Ma fino all’esito negativo si osserverà l’isolamento.

Chi si è allontanato per non più di quattro giorni va a casa e ci resta fino a al quarto giorno successivo all’arrivo quando si sottoporrà al tampone antigenico.